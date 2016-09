DİJİTAL VERİLERİN YÜZDE 15'İ İNCELENDİ



Haber Kaynağı: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının tek elden yürütülebilmesi için kenti, ikisi Avrupa biri Asya olmak üzere 3 bölgeye ayıran ve bu bölgelerdeki olayları araştırmak için 7 savcı görevlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her eylemle ilgili ayrı ayrı iddianame düzenleyecek.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'dan itibaren Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine yaklaşık 2 bin 500 kayıt açıldı ve bu kayıtların yarıdan fazlasının 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olduğu tespit edildi.Darbe girişimi soruşturması kapsamında, bugüne kadar savcı ve hakimler haricinde bin 965 kişi tutuklanırken, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi için Başsavcılık, İstanbul'u ikisi Avrupa, biri Asya olmak üzere 3 bölgeye ayırdı ve bu bölgelerdeki olayları araştırmak için 7 savcıyı görevlendirdi.Bu bölgeleri de 15 Temmuz'da yaşananlar doğrultusunda bölümlere ayıran ve gelen ihbarlara göre soruşturmaları genişleten Başsavcılık, darbe girişiminin yaşandığı İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, boğaz köprüleri, ilçe belediyeleri, askeri kurumlar ve diğer kurumlarla ilgili soruşturmaları da ayrı dosyalarla devam ettiriyor.Darbe girişimiyle ilgili İstanbul'da, soruşturmalar kapsamında tek iddianame değil her eylemle ilgili ayrı iddianameler hazırlayacak olan Başsavcılık, ele geçirilen dijital verilerin henüz yüzde 15'inin incelendiği bilgisini paylaştı.FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock programının çözülmesi ve kimlerin kullandığının tespit edilmesiyle ilgili büyük aşama kaydedilirken, bu programı hazırlayanlar arasında olduğu tespit edilen TÜBİTAK'ta 7 yıl görev almış İ.T. adlı öğretim görevlisi de bir hafta önce gözaltına alındı.Söz konusu programın oluşturulduktan kısa bir süre sonra bir dönem Apple Store'da satışa konulduğu ancak sadece Türklerin indirmesinin ardından şirket tarafından satıştan çıkarıldığı bilgisine ulaşan Başsavcılık, programın darbe girişiminden önce, temmuz ayının başlangıcı itibarıyla yaklaşık 40 bin kişi tarafından kullanıldığı, şu andaki kullanıcı sayısının ise 180 bin civarında olduğu değerlendirmesini de yaptı.Başsavcılık, Bylock programının Ocak 2016'ya kadar kullanıldığı ve bu aydan sonra kullanımının durduğu bilgisine de ulaştı.Bu programın şu ana kadar emniyet görevlileri, hakim ve savcılar ile siviller tarafından kullanılmış olmasına karşın herhangi bir üst düzey askeri yetkili tarafından kullanılmadığına dikkati çeken Başsavcılık, FETÖ üyesi askerlerin başka bir program kullandığı ihtimali üzerinde duruyor.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün "Tahşiyecilere kumpas" davası sanıklarından Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Yasin Koyuncu, Selçuk Ocaktan, Ufuk Yıldırım ve Hüseyin Nohut'un da arasında bulunduğu 20 sanığın, örgüt üyelerinin kullandığı belirtilen Bylock programını kullandığı bilgisine ulaşıldığı da aktarıldı.Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Amerika'da, örgütün "Colorado eyalet imamı" olduğu belirlenen bir kişinin 11 Ağustos'ta gözaltına alındığı, bu kişinin "FETÖ'nün her ülkeye sorumlu bir kişi atadığı, Türkiye'yi bölge sayısına göre 7 eyalete ayırdığı ve bu eyaletlerin tümünün Mustafa Özcan'a bağlı olduğu, Amerika'nın da 11 eyalete bölündüğü ve her bir eyalete imam atandığı, imamsız hareket edilmediği, kendisinin sorumlu olduğu eyaletin de Colorado olduğu" şeklinde bilgi verdiği belirtildi.Bu kişinin aynı zamanda, "Amerika'ya gittikten sonra 10 gün Fetullah Gülen ile 10 gün de Colorado da kaldığı, tek endişesinin cemaatçi kavgalar olduğu, Gülen'in kendisine 'CIA ve MOSSAD'dan endişem yok, her şeylerini biliyoruz' dediği" beyanında bulunduğu, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 50'si asker, 97 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün basında yer alan, "Ergenekon, Balyoz ve Askeri casusluk olarak bilinen davaların soruşturma dosyalarının 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma dosyasıyla birleştirildiği" yönündeki haberlerin yayınlandığı hatırlatılarak, bu soruşturmaların bağımsız ve ayrı yürütüldüğü bildirildi.