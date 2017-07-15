Feyzioğlu'ndan 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Feyzioğlu, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bir felaketin eşiğine getiren 15 Temmuz Kalkışması'nın en önemli nedeni, hiç şüphesiz, Devletimizin Anayasa'da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır" dedi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyor, darbeyi önleyen Türk Milleti'ni selamlıyoruz. Bu önemli günde; Anayasamızda, 'değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini ve bu niteliklerin varlığıyla inşa edilen demokrasimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.



Hep söylediğimiz üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bir felaketin eşiğine getiren 15 Temmuz Kalkışması'nın en önemli nedeni, hiç şüphesiz, Devletimizin Anayasa'da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin niteliklerinin aşındırıldığını görmek; en çok, Türkiye'yi yıkmak, parçalamak veya yönetimini ele geçirmek isteyen terör örgütleri ile arkalarındaki bazı küresel güçleri memnun etmektedir.



Laik, demokratik, üniter ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumanın birinci koşulu; bağımsız, tarafsız, toplumun her ferdine güven veren ve savunma makamının vazgeçilmezliğini içine sindirmiş bir yargı sistemini kurmaktır. Ancak bu yolla yaşadığımız bu zor süreci aşabiliriz. Gün; birbirimizi kırma, farklı düşünceler ile kaygıları dile getirenleri ihanetle suçlama günü değildir. Gün; birbirimizi anlama ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında bir ve beraber olma günüdür. Türk Milleti'nin; kendi devletine, kendi Cumhuriyetine, kendi demokrasisine ve kendi geleceğine sahip çıkacağına dair inancımız tamdır"