Feyzioğlu: Parti değil, vatan meselesi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu , 16 Nisan'da yapılacak olan referandum oylamasının bir parti meselesi değil, vatan millet memleket meselesi olduğunu söyledi.

Metin Feyzioğlu ile Prof.Dr. Süheyl Batum, Mersin'in Anamur İlçesi'nde 'Türkiye Anayasasını Tartışıyor' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Feyzioğlu, konferansa önlem almak için gelen çevik kuvvet polisleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 7 polise geçmiş olsun dileklerini iletti. Referandumda 'evet' çıkması durumunda yargı, yürütme ve yasamanın tek kişiye verileceğini ve bunun büyük bir tehlike olduğunu kaydeden Feyzioğlu, "Enver Paşa çok iyi bir milliyetçiydi. Alman gemilerinin Rus limanlarını bombalamak için Çanakkale Boğazını geçmelerine izin vermesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu olacak olan 1'nci Dünya Savaşı'na sürüklenmesine neden oldu. Görüyorsunuz Saddam Hüseyin, Kuveyt'i işgal etmeye kalktı Irak'ın ve kendisinin sonunu hazırladı. Kaddafi, Esat ona keza. Demek istediğim istişare olmadan bir kişi ne kadar doğru karar verebilir. Mutlaka bir yerde yanlış yapacaktır. Yeni sistemde de meclis dahil. Bu kadar üstün yetkilerle donatılmış bir kişiyi denetleyecek bir meclis ve bir merci yoktur"dedi. Feyzioğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum oylamasının bir parti meselesi değil, vatan, millet, memleket meselesi olduğunu kaydederek, "Biz bu mücadeleyi kendimiz için değil, bizden sonra gelecek olan evlatlarımızın aynı sıkıntıları çekmemesi için veriyoruz. Bizi vursalar da kırsalar da bu yoldan dönmeyiz" diye konuştu.