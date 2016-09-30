Camiler için tasarlanan fiber tesbih hem namazda ve namaz sonrası dua sırasında kullanım rahatlığı sağlaması, hem de elden ele kullanımda sağlık konusunda avantajlar taşıması sebebiyle plastik tesbihlerin yerine tercih edilmektedir. Fiber tesbihlerde, farklı renk uyumlarının yanında, Oltu siyahı ya da kehribar sarısı renklerde olanları da tercih edilebilir.

Fildişi Tesbih Koleksiyonerlerin Gözdesidir

Fillerin avlanmak, yollarını açmak ve kavga sırasında silah olarak kullandıkları iki yanda yer alan büyük dişlerinden yapılan fildişi tesbih, Koleksiyonerlerin mutlaka koleksiyonlarında bulundurmak istediği tesbihlerdendir. Bu tesbih çeşidi, deve kemiği, bağa gibi hayvan kemikleri ya da kabuklarından yapılan tesbihler sınıfının en değerli üyeleri arasında yer alır.

Damla Kehribar İşçiliği Ustalık İster

Özel bir tür ağacın doğal sıvı olarak salgıladığı bir tür reçine olan damla kehribar, kırılgan yapısı sebebiyle son derece zor işlenebilen, özellikle tesbih, yüzük gibi aksesuarlarda kullanılması ciddi ustalık gerektiren doğal bir malzemedir. Özellikle tesbih olarak kullanılması sırasında elde ferahlık hissi uyandırması ile tesbih severlerin ilgi gösterdiği doğal bir malzemedir. Doğal malzemelerin tesbihlerde kullanımı ve orijinal tesbihler hakkında tüm merak ettiklerinizi http://www.dergahtesbih.com/ adresinden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.