Filiz Aker'in yeğeni anlattı: Paranın kaynağı Siirtli sevgiliydi

Filiz Aker'in en yakınındaki isimlerden biri olan yeğeni Gürbüz Acar, teyzesinin para kaynağının Siirtli sevgili olduğunu belirterek "Teyzem ona 'Uçak al' dese alırdı" dedi

Beşiktaş'ta bir otel odasında Vatan Şaşmaz'ı öldürerek Türkiye'nin gündemine oturan Filiz Aker'le ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cinayet kadar merak edilen, Filiz Aker'in girift ilişkileriydi. Bu gücü nereden elde etmişti? Silahla ve parayla ilişkisi neydi?



Filiz Aker'in en yakınındaki isimlerden biri olan yeğeni Gürbüz Acar, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



Teyzesinin para kaynağının 20 yıla yakın ilişki yaşadığı Siirtli sevgili olduğunu belirten Acar, "Çok varlıklıydı. Teyzem ona 'Uçak al' dese alırdı. Zaten bütün o Amerika'daki evleri falan o aldı" dedi.



İşte Gürbüz Acar ile yapılan o röportaj;



- Filiz Aker ile akrabalık dereceniz nedir?



En büyük ablasının oğluyum.



- Ne kadar yakındınız?



Çok yakındık. Çocukken hep yanımdaydı. Babam rahmetli oluyor. 10 yaşında öbür teyzem Eda Eren'in yanına gittim. Sonra Filiz teyzem aldı yanına. Küserdik, barışırdık ama birbirimizi hep çok severdik.



- Daha önce intihar girişimi olduğu doğru mu?



Amerika'da yaşarken ettiği söyleniyor ama bununla ilgili bir bilgim yok. Fakat Polat Towers'da yaşarken intihar girişiminde bulundu.



- Neden?



4-5 milyon para kaybediyorlar. Sonra Vatan Şaşmaz buna diyor ki, "Ben evlendim Filiz"… Onca parası gidiyor ve bu haberi alıyor. Sonra da intihar ediyor.



- Bir beraberlik yaşıyorlar mı Vatan Şaşmaz ile?



Evet, 10 yıl.





İRANLI SEVGİLİ YOK SİİRTLİ ARAP VAR



- Peki baştan alalım... Bir İranlı sevgiliden bahsediliyor. Onu tanıyor musunuz?



İranlı bir sevgili yok. O Siirtli. Arap. Babalar babası, dünya iyisi bir adamdır.



- Adı neydi?



Bunu ben söylemeyeceğim. Onu çok severdim.



- Ne iş yapıyordu?



Otobüsleri falan vardı.



- Çok mu varlıklıydı?



Evet müthiş. Teyzem ona 'Uçak al' dese alırdı. Zaten bütün o Amerika'daki evleri falan o aldı.



- Bu ilişki ne kadar sürdü?



20 yıla yakın.



- Ondan sonra mı Şemsi Denizer girdi hayatına?



Hayır, Şemsi Denizer ilkti. 10 yıl sürdü.



- Yani önce Şemsi Denizer, sonra Siirtli işadamı ve sonra…



Vatan Şaşmaz ile ilişkileri başladı.



- Nasıl bir beraberlikti?



Öncesiyle ilgili çok bilgim yok ama 2014'ün sonunda teyzem bana, "Gel" dedi. Gittim. Anlatmaya başladı.



- Ne dedi?



"Jakuzide bile onu görüyorum" dedi. Vatan ile aşkını anlattı. Bir hafta sonra "Akmerkez'e taşınıyorum" dedi. Pek bir şey konuşmuyor ama bir şeyler iyi gitmiyordu, onu anlıyordum. Sonra "2008'den beri birisi benim hayatımı kaydırdı" dedi.



- İsim vermedi mi?



Hayır. "Uykum bile uykuya benzemiyor oğlum, bu saatten sonra ancak ölürsem uyurum" dedi.



- Peki teyzenizin parası, gücü nereden geliyordu?



Şemsi Denizer ve Siirtli A.'dan. İki adam. En çok A.'dan.



- Çok mu sevdi teyzenizi?



Çok. "Şu apartmanı beğendim" desin, hemen alırdı.



- Neden ayrıldılar?



Birbirini yediler, adam çok üzüldü. Teselli eden de bendim.



ŞEMSİ DENİZER TEYZEME ÇANTAYLA PARA GETİRİRDİ



- Şemsi Denizer'le nasıldı?



Onunla arası da çok iyiydi. Tarabya otelinde kalırlardı. Şemsi'ye bir çanta para getirtirdi. Büyük bir aşk yaşadılar.



- Ne yapardı o parayla?



Alışveriş. Çok büyük dolabı yoktu. Azdı ama pahalıydı.



- Öldürüldüğünde beraberler miydi?



Evet ve teyzem krize girmişti. Çok üzüldü.



- Hayri Kozakçıoğlu'nun sevgilisi olduğunu iddia edenler de oldu?



Öbür teyzem Eda Eren, Hayri Kozakçıoğlu'nun evinde, Erdem Apartmanı, Peker Sokak'ta ikinci katta kiracıydı. Asla Hayri Kozakçıoğlu'nu tanımayız. Eşi Sabire Hanım'ı tanırız. Eda Eren ile Hayri Bey'in oğlu Ferhan'ın adı çıktı sonra. Bir gazeteci aralarını yapmıştı. Filiz Teyzem çok kızmıştı bu ilişkiye.



- Filiz Aker, Siirtli A.'dan ayrıldıktan sonra nasıl bir hayat yaşadı?



Çok beğeneni vardı ama o kimseyi istemedi.



- Neden?



Vatan'ı sevdi o. Teyzemden 50 bin lira iste vermez. Şimdi ortada olmayan ciddi bir servet var, nerede peki?



"VER ULAN BENİM PARAMI"



- Tekrar Vatan'ın dönmesini istiyor muydu?



Benim teyzem bir erkeğe, "geri dön" diyecek biri değildi. Bunu ölsem de kabul etmem. Filiz Aker bir erkeğe "Karını bırak bana gel" demez. "Ver ulan benim paramı" diyordu bence. Evet âşıktı ama son zamanlarda bu aşktan değil, "Param gitti" diyordu.



- Vatan Şaşmaz teyzenizin parasını mı yedi yani?



Ben "Vatan Şaşmaz teyzemin parasını yedi" demiyorum. Vatan ona parasını kullanacağı bir yol göstermiş olabilir. Çünkü Vatan teyzeme, "Gel dağa çıkıp yaşayalım" dese yapacak durumdaydı. Hepimiz yandık, o aile ayrı, biz ayrı yandık.



- Silahla arası nasıl bu kadar iyi?



Teyzem kaçırılmıştı, o yüzden sonra ruhsatlı silah aldı. O silahlı pozlar da Amerika'da bir silah dükkânında çekilmiş.



- Şemsi Denizer öldürüldü, Vatan Şaşmaz'ı öldürdü, kaçırıldı vs. Abilerden biri anneyi öldürmüş, diğeri Sümer Bayar cezaevinde…



Alacak verecek meselesi. Gasp falan yok. Filiz Aker'in erkek versiyonuydu o. Güçlüydü.



"6 YAŞINDA GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ANNESİ ÖLDÜRÜLDÜ"



- Dayınız, anneannenizi neden öldürdü?



Anneannem otoriter bir kadındı. Dedem Almanya'da doktorluk yapıyor. Başka kadını seviyor, gidiyor. Emrullah dayım eve geliyor, küçük daha, sarhoş. Anneannem odunla ona vurunca, o da annesini öldürüyor.



- Sonra ne oldu o dayıya?



Onca yıl hapis yattı, çıktı iki gün sonra TIR'ın altında kaldı. Filiz de 6-7 yaşında bunu görüyor evde. Travmatik tabii.



- Bunu çok konuşur muydu?



Emrullah Dayım'ın böyle yapacağını da kimse tahmin etmezdi. Baba sülalemde dekanlar, doktorlar var. Her ailede bozuklar çıkıyor. Bütün aileyi kriminal göstermelerini anlamıyorum.



- Lüks tutkusu var mıydı teyzenizin?



Olmaz mı canım, lüks tutkusu çoktu. Parayı, pırlantayı, takıyı çok severdi. Helikopterle gezen kadındı. Yeter ki istesin. Siirtli işadamı "Benim hakkım ona helal" derdi. Yaşıyorsa çok üzülmüştür teyzemin öldüğüne.



- Herkesin başını döndürecek biri miydi?



Bambaşka bir dünya, hükümet gibi kadındı.



"TEYZEM PSİKOPAT DEĞİLDİ"



- Psikolojik sorunları var mıydı peki?



Ya bir şey söyleyeceğim, serveti gitti.



- Serveti gitti diyorsunuz, bu sözler cinayeti normalleştiriyor. Teyzenizi çok sevdiğinizi anlıyorum. Ancak ortada bir cinayet var...



Normalleştirmiyorum. Üç gün "Nasıl yaparsın" diye ağladım. Hem kendine hem Vatan'a… Ama bilinmesi gereken şeyler olduğunu söylüyorum. Teyzem psikopat değildi.



- Ölmeden önce bir şeyi kalmamış mıydı?



Vardır onun yine bir şeyleri ama az kalmıştır. 3-4 gün önceki fotoğrafında eli kolu doluydu. Onlar bile 500-600 bin eder yani.