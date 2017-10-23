Film festivalinde 'gerilla' krizi! Salonu terk ettiler

Bu yıl 54.'sü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'gerilla' krizi yaşandı. Bir filmde altyazıda 'gerilla' kelimesi geçince bazı izleyiciler tepki gösterdi. Bunun üzerine filmin devamı yayınlanmadı

Film festivalinde 'gerilla' krizi! Salonu terk ettiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 54.'cü kez Uluslararası Antalya Film Festivali'ni düzenledi. Festivalde ilk yarışma filmi olarak Çinli Ai Weiwei'nin yönettiği 'İnsan Seli' isimli belgesel gösterilmeye başlandı.

Açık havada düzenlenen gösterimde filmin 60. dakikasında Güneydoğu Bölgesi'nde çekilen görüntüler yer aldı. Görüntülerin altında ise altyazı olarak 'gerilla' kelimesinin geçmesi tepkiye neden oldu. Seyircilerden bazıları tepkilerini dile getirirken, bazıları ise sinemadan ayrılmayı tercih etti.

Bu olaydan sonra filmde altyazı çıkartıldı. Birkaç dakika boyunca altyazısız devam eden film daha sonra da kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili ise, teknik bir sorun olduğunu ve bu yüzden filme devam edemeyeceklerini açıkladı. Filmi başka bir gün yeniden yayınlayacaklarını söyleyen yetkili, biletlerin de yeni gösterimde kullanılabileceğini söyledi.


Filmin konusu


Ai Weiwei'nin yönetmenliğini yaptığı film, Afganistan, Fransa, Bangladeş, Almanya, Yunanistan, Irak, İsrail, Türkiye, Suriye ve diğer ülkelerde savaş, açlık, iklim değişikliği gibi nedenlerden ötürü yer değiştirmek zorunda kalan 65 milyon insanın yaşamını anlatıyor. Filmde ülkelerde yaşanan felaketlere de yer vereliyor.

Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #antalya film festivali
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