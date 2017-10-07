Firari Yüzbaşı, yatına Kazakistan bayrağı takarak kaçmış!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve eşiyle kaçtığı Kıbrıs Rum Kesimi'ne sığınma talebinde bulunan Deniz Yüzbaşı Kadir Karaman'ı Yunan askerlerinin karşıladığı belirlendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gölcük ve Foça Deniz Üs Komutanlığında da çalışan Karaman, bir süre önce Mersin'deki TCG İskenderun gemisinde görevlendirildi.



FETÖ'nün sözde mahrem abileriyle 2010'dan 15 Temmuz 2016'ya kadar ankesörlü telefonlardan sık ve kısa görüşmeler yaptığı tespit edilen Karaman'ın bu kişilerle darbe girişimi sonrası da yüz yüze görüştüğü tespit edildi.



Yabancı eşle evlendiğini saklamış

Operasyon

Yüzbaşı Karaman'ın firarı