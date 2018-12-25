Fırat'ın doğusuna operasyon için her şey planlı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon ile ilgili olarak, "Her şey planlandı, programlandı. Her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, "Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman olacak, bekleyecek miyiz?" sorusuna, "Beklemek filan yok. Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor" diye cevap verdi.

Bakan Hulusi Akar, Menbiç'te izlenecek yol haritası için ise "Çalışılıyor, görüşmelerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde Amerikalılarla görüşmeler olacak. Askerler de görüşüyor, temaslarımız var, asker arkadaşlarımızın temasları var. Üst düzeyde alınan karar çerçevesinde, siyasi çerçevede içi doldurulacak, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek. Belirlediği zaman sizlere açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Tek tip askerlik için çalışıyoruz

'Tek tip askerlik' ile ilgili soru üzerine ise Bakan Akar, dikkatli ve hassas bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Akar, "Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek, ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes öngörebilsen, çalışmalarını, faaliyetlerini ona göre planlayabilsin" dedi.