07.00'YE KADAR YAŞANAN GELİŞMELER

YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR



TSK: 15 MUHALİF ŞEHİT OLDU, 35 MUHALİF YARALANDI

GRUPLAR HALİNDE DOLAŞAN TERÖRİSTLER VURULDU

1294 TANK ATIŞI YAPILDI

13 TERÖRİST HAVA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜ

PATLAYICILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Haber Kaynağı: DHA

TSK tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.Açıklamada, 3 Ekim 2016 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler ise şöyle sıralandı:"Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan üç Özel Görev Kuvvet Grubu’nun karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneyindeki 7 meskûn mahallin ele geçirilmesine yönelik gayreti devam etmiş, özellikle Boztepe, Hardanah ve Türkmen Barı bölgelerinde DEAŞ TÖ unsurları ile yoğun çatışmalar yaşanmıştır. Operasyonlar devam etmektedir.DEAŞ TÖ unsurları tarafından, Kilis şehir merkezi ve çevresine 3 adet Katyuşa roketi atılmış, hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Bölgede konuşlu olan ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla roketin atıldığı Kasrah bölgesindeki roket mevzilerine meşru müdafaa hakkı kapsamında sınırımızda konuşlu ateş destek vasıtalarımızla 20 adet ÇNRA mermisi ve 19 adet Fırtına obüsü mermisi ile ateş açılmış ve söz konusu mevziler yanlarındaki DEAŞ teröristleriyle beraber imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 15 muhalif şehit olmuş, 35 muhalif yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 111 meskûn mahalde (yaklaşık 960 km2) kontrol sağlanmıştır.Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 63 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 201 Fırtına ve 100 ÇNRA atışı yapılmış, yapılan atışlar sonucunda DEAŞ teröristlerine ait çok sayıda silah mevzii (havan ve makinalı tüfek), küçük gruplar halinde dolaşan teröristler, 6 silah yüklü pikap tipi araç, malzeme ve erzak yüklü bir kamyon, 7 Katyuşa tahkimli mevzii, 3 çadır tipi barınma alanı imha edilmiştir."Açıklamada, toplam bin 720 hedefe, 6 bin 620 fırtına / ÇNRA / havan atışı ve bin 294 tank atışı yapıldığı kaydedildi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından icra edilen hava taarruzlarında, Aktarin, Türkmen Barı ve Dabık’ta bulunan 9 hedefe 10 bomba atıldığı ve DEAŞ unsurlarınca komuta yeri, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 9 bina imha edildiği ifade edildi.Koalisyon güçleri tarafından, Ziyadiyah, Bahrutah, Duvaybık, Aktarin (2) ve Türkmen Barı (6) bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 11 hava harekâtı sonucunda, 13 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirildiği, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bina, 3 araç (2’si EYP yüklü) ve 1 havanın imha edildiği kaydedildi.DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde, harekâtın başından bugüne kadar muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 28 mayın ve 993 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.