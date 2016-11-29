Fırat Kalkanı'nda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 4 merkezi ve  2 aracı Türk jetleri tarafından imha edildi, 11 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı'nda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 98 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 4 merkezi ve silah yüklü 2 aracı, Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerle hedef alınarak vuruldu. Harekatta DEAŞ'lı 11 terörist de etkisiz hale getirildi. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Baratah, Dana ve Zarzur bölgesinde DEAŞ mensuplarınca kullanılan 4 barınma yeri; ayrıca silahlı İHA ile DEAŞ’a ait silahlı 2 araç imha edilmiştir. Her iki harekat neticesinde toplam 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriye #fırat kalkanı #deaş
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