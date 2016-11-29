Fırat Kalkanı'nda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 4 merkezi ve 2 aracı Türk jetleri tarafından imha edildi, 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 98 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 4 merkezi ve silah yüklü 2 aracı, Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerle hedef alınarak vuruldu. Harekatta DEAŞ'lı 11 terörist de etkisiz hale getirildi. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Baratah, Dana ve Zarzur bölgesinde DEAŞ mensuplarınca kullanılan 4 barınma yeri; ayrıca silahlı İHA ile DEAŞ’a ait silahlı 2 araç imha edilmiştir. Her iki harekat neticesinde toplam 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."