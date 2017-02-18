Fırat Kalkanı'nda 21 terörist daha öldürüldü

Suriye 'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ 'a ait 108 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 21 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 179 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan büyük ölçüde temizlenen El Bab'daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Gün boyu süren operasyonlarda 95 hedef karadan, 13 hedef ise havadan ateş altına alındı. Kara ve hava harekatları ile çatışmalarda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 95 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 9 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 9 bina, 2 araç, 1 akaryakıt istasyonu imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda 5 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 barınma yeri imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatları sonucunda toplam 16 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."