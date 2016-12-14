Fırat Kalkanı'nda 84 DEAŞ hedefi daha imha edildi

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ'a ait 84 merkezin daha imha edildiği öğrenildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada harekatın 113. gününde DEAŞ hedeflerinin vurulmaya devam ettiği belirtildi. Teröristlere ait 84 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. TSK, 113. günde Türk askerlerinde ve ÖSO üyelerinde bir zaiyat olmadığını da duyurdu.



TSK açıklamasında, 74 hedefin, hedef tespit vasıtaları ile imha edildiği, 10 hedefin ise hava kuvvetlerinin desteğiyle imha edildiği belirtildi.



İmha edilen yerlerin DEAŞ'a ait savunma mevzileri, silah ve araçlar, komuta kontrol tesisleri olduğu açıklandı.



Açıklama şöyle: "Gün içinde yaşanan çatışmalarda 1 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, Muhalifler ve destek sağlayan unsurlarımızda kayıp ve zayiat meydana gelmemiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 74 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız tarafından, Bab ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 10 hedef (komuta kontrol tesisi ve silah deposu olarak kullanılan 9 bina ve Doçka monteli bir araç) imha edilmiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından çok olumsuz hava şartlarına ve zeminin balçık olmasına rağmen 12 EYP imha edilmiştir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir."