Fırat Kalkanı'nda iki günde 5 şehit

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda şehit sayısı arttı

Suriye'de IŞİD'li teröristlerle mücadele için yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunda şehit sayısı arttı. Dün hava saldırısında ağır yaralanan astsubay kıdemli çavuş Halt Topuz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Hava saldırısında şehit olan asker sayısı böylece 4'e yükseldi. Öte yandan El Bab çevresinde devam eden çatışmalarda da bir askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığ öğrenildi.



Genelkurmay’ın Fırat Kalkanı ile ilgili bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Özgür Suriye Ordusunun El-Bab’ın DEAŞ’tan kurtarılmasına yönelik ileri harekâtı devam etmektedir. Karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile ÖSO’nun DAEŞ’a yönelik taarruzları desteklenmektedir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda dört Muhalif şehit olmuş, 25 Muhalif yaralanmış, bir TSK personelimiz şehit olmuş, beş personelimiz ise hafif şekilde yaralanmıştır.



İki Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ve bir Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) hafif hasar almıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 94 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Barakah, Anifah ve Abu Hayj bölgelerinde bulunan 7 DEAŞ hedefine hava harekâtı icra edilmiş, 2 karargâh binası, 3 savunma mevzii, 1 silahlı araç ve 1 cephanelik imha edilmiştir.”