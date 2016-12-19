Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci gününde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

Açıklamaya göre, harekatın 118'inci gününde terör örgütü DEAŞ'lı 218 hedefi karadan ve havadan bombalanarak imha edildi. Harekatta 11 terörist etkisiz hale getirildi, Özgür Suriye Ordusu'nun da 4 askeri yaralandı. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:



DEAŞ'DAN BOMBALI ARAÇLA SALDIRI



"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 muhalif yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütünün El Bab meskun mahallinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu ÖSO unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman 1 personelimiz maalesef şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, TSK personelimize ve yüce milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak baskı altında tutulmuş/ imha edilmiş/ etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 52 hedef imha edilmiştir."