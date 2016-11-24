Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 3 şehit, 7 yaralı

Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı

Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 3 şehit, 7 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'e yönelik başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunda acı haber geldi. 93 gündür süren operasyonlarda bu kez IŞİD, Suriye'in El Bab bölgesinde Türk askerine saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu ve 7 askerin de yaralandığı öğrenildi. 

Yaralıların Gaziantep ve Kilis'teki hastanelere taşındığı ve burada tedavi altına alındığı bilgisi verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriye #fırat kalkanı #şehit
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