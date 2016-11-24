Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 3 şehit, 7 yaralı

Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'e yönelik başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunda acı haber geldi. 93 gündür süren operasyonlarda bu kez IŞİD, Suriye'in El Bab bölgesinde Türk askerine saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu ve 7 askerin de yaralandığı öğrenildi.



Yaralıların Gaziantep ve Kilis'teki hastanelere taşındığı ve burada tedavi altına alındığı bilgisi verildi.