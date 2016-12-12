Fırat Kalkanı'nın 111. gününde 139 yer imha edildi

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında 139 DEAŞ merkezinin imha edildiği öğrenildi

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada operasyonun 111. gününde yaşanan çatışmalarda 4 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Çok sayıda teröristin de yaralandığı belirtilen çatışmalarda, 1 bombalı aracın imha edildiği, 2 muhalifin şehit olduğu ve 12 muhalifin de yaralandığı açıklandı.



Hedef tespit vasıtaları aracılığı ile tespit edilen 109 DEAŞ hedefine de atış yapıldığı belirtilen açıklamada, savunma mevzileri, barınma yerleri, silah ve araçların etkisiz hale getirildiği vurgulandı.



Öte yandan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların El Bab, Zarzur ve Tadif bölgelerinde tespit edilen 29 DEAŞ hedefinin de imha edildiği belirtildi. Açıklama şöyle devam etti: "Türk Hava Kuvvetleri tarafından, harekat alanında bulunan unsurlarımıza silahlı İHA veya uçak ile hava saldırısı gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı, saldırıyı önlemek/ bertaraf etmek ve anında en ağır şekilde cevap vermek üzere havada bekler vaziyette uçak görevlendirilmiştir."