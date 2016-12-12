Fırat Kalkanı operasyonunda 4 Türk askeri yaralandı

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 4 Türk askeri, Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedaviye alındı

Fırat Kalkanı operasyonunda 4 Türk askeri yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 111 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle 4 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, sınır hattına ulaştırılarak hazır bekletilen ambulanslara taşındı. Yaralılardan 2'si Kilis Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise Gaziantep Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Acil servislerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #fırat kalkanı #türk askeri yaralanma
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