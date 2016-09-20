1 ASTSUBAY VE 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT



HAREKAT DEVAM EDİYOR

ŞEHİT SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Haber Kaynağı: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Fırat Kalkanı' harekatına katılan özel mayın arama timinde görevli 2 asker, Suriye sınırında modüler duvar inşa edilen bölgede arazideki mayın imhası sırasındaki patlamada Astsubay Bayram Kara ile Uzman Çavuş Burak Uçar şehit oldu.Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus kentinin IŞİD'den temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan 'Fırat Kalkanı' harekatında birliklerin ilerlemesi devam ediyor. El Bab ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan ÖSO güçleri ile IŞİD militanları arasında yer yer çatışmalar olurken, bir yandan da Türkiye-Suriye sınır hattına modüler duvar bloklarının yerleştirilmesi sürüyor.Bu sabah saatlerinde de aynı zamanda 'Fırat Kalkanı' harekatında görev alan özel mayın arama timi, Suriye'nin Cerablus ile Rai arasına denk gelen Gaziantep'in Oğuzeli ile Kilis'in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu bölgesinde mayın imha çalışması yaparken patlama meydana geldi.Patlamada Astsubay Bayram Kara ile Uzman Çavuş Burak Uçar ağır yaralandı. Ambulanslarla tedavi için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Astsubay Kara ile Uzman Çavuş Uçar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayı duyan silah arkadaşları da buraya akın etti.Şehit askerler otopsilerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak.Bu arada Türk F-16'ların da dahil olduğu koalisyon ülkelerinin savaş uçaklarının havadan desteği ile El Bab güzergahındaki IŞİD mevzileri ateş altına alınarak ÖSO güçlerinin ilerlemesi sağlanıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos günü Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus kentinin IŞİD'den temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla 'Fırat Kalkanı' harekatın başlamasından 4 gün sonra 27 Ağustos günü Cerablus'un iç kesimlerinde PYD unsurlarının düzenlediği roketli saldırıda uzman çavuş Ercan Çelik şehit oldu.TSK, harekatın ikinci aşamasında bu kez 3 Eylül günü, Kilis'in Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Çobanbey olarak bilinen Rai kasabasına zırhlı birliklerle giriş yaptı.6 Eylül ve 9 Eylül günü Rai kasabasının iç kesimlerinde terör örgütü IŞİD militanları tarafından düzenlenen roketli saldırılarda hedef alınan tanklarda görevli 6 asker şehit oldu. 6 Eylül günü düzenlenen saldırıda yaralanan bir asker de 11 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.Suriye topraklarında PYD ve IŞİD'li teröristlerin saldırısında 8, bugün sınır hattında meydana gelen patlamada ise 2 askerin şehit olmasıyla, Fırat Kalkanı harekatının başlamasından itibaren geçen 28 günlük süreçte şehit asker sayısı 10'a yükselmiş oldu.