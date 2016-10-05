4 KÖYÜN KONTROLÜ ÖSO'YA GEÇTİ

ŞEHİT SAYISI 11'E YÜKSELDİ

980 KİLOMETREKAREDE KONTROL SAĞLANDI

Haber Kaynağı: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Fırat Kalkanı' harekatında, Kilis'in karşısında bulunan ÖSO kontrolündeki Ziyara'ya sızma girişiminde bulunan terör örgütü IŞİD militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. ÖSO'nun 4 köyün kontrolünü geçirdiği harekatta 18 IŞİD'li terörist de öldürüldü.Fırat Kalkanı Harekatı'nın 43 gündür sürdüğü bölgede terör örgütü IŞİD militanları ÖSO kontrolündeki Ziyara'ya sızma girişiminde bulundu. Burada Türk ve ÖSO askerleri ile IŞİD'liler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Tunceli'den gittiği belirtilen birlikte yer alan 1 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı, 18 IŞİD'li terörist ise etkisiz hale getirildi.Harekat kapsamında muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai'nin Güneybatısı'nda yer alan Türkman Barı, Kuaybah, Boztepe ve Hardanah meskun mahallerinde kontrolü ele geçirdi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 ÖSO askeri yaşamını yitirirken, 17 ÖSO askeri de yaralandı.Harekat kapsamında 27 Ağustos'ta roket saldırısında 1 asker şehit olurken, 6 Eylül ve 9 Eylül günü Rai kasabasının iç kesimlerinde terör örgütü IŞİD militanları tarafından düzenlenen roketli saldırılarda ise, hedef alınan tanklarda görevli 6 asker şehit oldu. 6 Eylül günkü saldırıda yaralanan 1 asker de 11 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. 20 Eylül'de sınır hattında meydana gelen patlamada da 2 askerin şehit düştü. Fırat Kalkanı harekatının başlamasından itibaren geçen 43 günlük süreçte bugünkü şehit ile birlikte şehit asker sayısı 11'e yükselmiş oldu.TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 43 günden bu yana 115 mahalde 980 kilometrekarelik alanın kontrolünün sağlandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:"Rai doğusunda yer alan, ÖSO kontrolündeki Ziyara meskun mahalline DEAŞ TÖ tarafından yapılan sızma girişimi sonucu, bölgede bulunan TSK unsurları ile yaşanan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmış, söz konusu çatışmada 18 terör örgütü DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 115 meskun mahalde yaklaşık 980 kilometrekare kontrol sağlanmıştır. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 75 terör örgütü DEAŞ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından 221 adet fırtına, 40 adet ÇNRA ve 14 adet tank atışı yapılmış, belirlenen hedefler (silah mevzileri, geçici barınma alanları, park halindeki iki araç) tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir. Toplam bin 875 hedefe, 7 bin 100 Fırtına, ÇNRA, havan atışı ve bin 552 tank atışı yapılmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Aktarim, Rasm al Ward, Kabtan ve Dabık’ta bulunan 6 hedefe taarruzlar gerçekleştirilerek, terör örgütü DEAŞ unsurlarınca komuta kontrol merkezi olarak kullanılan ve bölge sorumlusunun bulunduğu 2 bina, 1 kontrol noktası, silah mevzii haline getirilmiş 1 bina ve 2 DEAŞ toplanma noktası imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından, Türkmen Barı, Ziyara, Suran, Aktarin, Titanah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 9 hava harekatı sonucunda, 5 terör örgütü DEAŞ unsuru etkisiz hale getirilmiş, 1 ağır silah ve terör örgütü DEAŞ unsurlarınca mevzi olarak kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 3 bina imha edilmiştir. terör örgütü DEAŞ'te temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, çoğu tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. Harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1010 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Gözcü ve Bayraktar insansız hava araçları ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmektedir. Harekatın icrasında sivil şahıslar ve sivil yerleşim yerleri hedef olarak alınmamakta, sivil yerleşim alanları manevranın dışında tutulmakta, yapılan atışlarda düşmanca tutum sergilemeyen kimseler muhafaza edilmekte ve harekatın her safhasında sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir."