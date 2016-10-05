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    • Fırat Kalkanı'ndan gelen acı haber Silifke'deki baba evine bildirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Gölge'nin Mersin'in Silifke İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü

    05 Ekim 2016 Çarşamba 13:13
    Fırat Kalkanı'ndan gelen acı haber Silifke'deki baba evine bildirildi
    IŞID'e karşı yürütülen operasyon kapsamında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ali Gölge'nin acı haberini Silifke'nin Atayurt Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakamı Şevket Cinbir ve Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Turgut verdi. Acı haberi aldıktan sonra güçlükle ayakla durabilen şehidin annesi Elif, babası Hüseyin ve kız kardeşleri Jale ve Hale Gölge yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

    Şehidin babası Hüseyin Gölge, oğlunun 8 ay önce göreve başladığını, şehit haberini sabah aldıklarını belirterek, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Hüseyin Gölge, "Vatan sağolsun, yapacak bir şeyimiz yok. Hepimiz devlet için varız" dedi. Fenalaşan anne Elif ve baba Hüseyin Gölge'ye, sağlık ekipleri müdahale ederken, şehidin cenazesinin ise yarın ikindi namazına müteakip Atayurt Mahallesi'ndeki Olukbaşı mezarlığına defnedilecek.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şehit, Silifke şehit, Ali Gölge

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