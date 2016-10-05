Haber Kaynağı: DHA

IŞID'e karşı yürütülen operasyon kapsamında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ali Gölge'nin acı haberini Silifke'nin Atayurt Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakamı Şevket Cinbir ve Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Turgut verdi. Acı haberi aldıktan sonra güçlükle ayakla durabilen şehidin annesi Elif, babası Hüseyin ve kız kardeşleri Jale ve Hale Gölge yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.Şehidin babası Hüseyin Gölge, oğlunun 8 ay önce göreve başladığını, şehit haberini sabah aldıklarını belirterek, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Hüseyin Gölge, "Vatan sağolsun, yapacak bir şeyimiz yok. Hepimiz devlet için varız" dedi. Fenalaşan anne Elif ve baba Hüseyin Gölge'ye, sağlık ekipleri müdahale ederken, şehidin cenazesinin ise yarın ikindi namazına müteakip Atayurt Mahallesi'ndeki Olukbaşı mezarlığına defnedilecek.