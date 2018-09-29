Fırtına kapıda peki fırtınaya nasıl hazırlanmalıyız?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Ege Bölgesi'nde "Tropik Fırtına" beklendiğini belirtti. AKUT ''Tropik Fırtına'' öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemlerle potansiyel yaralanmaların ve kayıpların önüne geçilmesi için vatandaşları önlem almaları konusunda bilgilendirdi

Meteorolojiden gelen bilgileri yakından takip eden AKUT Acil Durum Yönetimi, pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklenen fırtına hakkında da AKUT İzmir, Denizli, Kaş-Kalkan, Afyon, Kuşadası, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa ekiplerine gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Gelişmelerin AFAD ile iletişim halinde kalınarak takip edildiğini belirterek ekiplerin olası bir afet durumu sonrasında müdahale edebilmesi için hazır olmalarını istedi.

AKUT, fırtına öncesinde neler yapılması gerektiği, fırtına esnasında vatandaşlarımızın tehlikelerden nasıl korunacağı ve fırtına sona erdiğinde neler yapılacağı ile ilgili bilgilendirme de yapıyor. Alınması gereken önlemlerden önce ilk bilinmesi gerekenler;

Fırtına Öncesinde Alınması Gereken Önlemler:

Fırtına uyarılarını radyo, televizyon ve diğer iletişim kanallarından takip edin. Gerektiğinde meteorolojiden telefonla bilgi alın.

Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgâr alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

Araçları, varsa garaja park edin; yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

Çatı katı, tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

Eğer pencerelerde panjur veya kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Fırtına Gerçekleştiği Esnada Yapılması Gerekenler:

Mümkün olduğunca içeride kalın.

Dışarı çıkmanız gerekirse bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin; onlara sığınmayın!

Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun; korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın!

Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

İçerideki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler gibi) dikkatli olun; mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun; yavaşlayın ve yandan esen rüzgâra dikkat edin.

Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın!

Fırtına Geçtikten Sonra Yapılabilecekler:

Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.

Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin; fırtınanın bunları zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.