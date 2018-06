Flormar'ın yeni tırnak bakım ürünleri ve ojeleri ile "eller havaya girdi"

Flormar’ın yenilenen “Nail Care” koleksiyonu ve en trend renklerden oluşan yepyeni ojeleri ile bakımlı göz alıcı tırnaklara sahip olmak artık çok kolay!

Farklı ihtiyaçlara cevap veren ürünleri ile kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan “ Flormar Nail Care” ailesine yeni katılan ürünlerle bakımlı tırnaklar için her çözüm elinin altında...

Serinin mevcut ürünlerinden kırılma karşıtı No More Breaks ile çabuk kırılan tırnaklarını güçlendirirken, Max Growth ile hızlı ve sağlıklı uzayan tırnaklara sahip olacaksın. Calcium Gel ile tırnaklarını kökten güçlendirebilir, Nourishing Oil With Vitamin ’in E vitaminli formülüyle bakımını yapabilirsin. Gentle Cuticle Remover ile tırnak etlerini temizlerken, 4 In 1 Complete Care ile tırnaklarının bütün bakım ihtiyacını karşılayabilirsin. Mattifiyng Touch ile parlak ojelerine mat bir görünüm kazandırırken Quick Dry Extra Shine ile de ojelerinin hem kısa bir sürede kurumasını hem de daha parlak görünmesini sağlayabilirsin.

Şimdi tüm bu Flormar bakım ürünlerine eklenen beş yeni alternatifle daha güçlü ve daha sağlıklı tırnaklara sahip olmaya ne dersin?





Total repair ile yumuşak ve kırılgan tırnaklar tarih oluyor.

3 hafta içinde bakımlı ve güçlü tırnaklara sahip olmayı kim istemez ki! Total Repair ile tırnak kaliteni arttırken; daha sert, daha güçlü, daha sağlıklı ve nemini koruyan tırnaklara sahip olacaksın.

Moisture Boost’un zengin yağlar içeren formülü ile derinlemesine bakım yapar

Moisture Boost , kuruyan tırnaklarının daha nemli ve sert olmasını sağlarken; onlara koruyucu bir ipeksi pürüzsüzlük hissi verecek.

Extra Days ile tırnakların daha uzun süre renkli kalacak…

Kolay uygulaması, renk ve parlaklığı arttıran yapısı ile Extra Days ojelerinin uzun süre parlak kalmasını sağlayacak.

Ridge Vanisher ile tırnağının üzerindeki kabartılara veda et!

Tırnağının üzerindeki sararmaların ve kusurların görünümünü azaltan Ridge Vanisher’in , anında etki ederek hızlı kuruyan formülü, tırnak yenileme özelliği ile tırnakların pürüzsüz, nemli ve sağlıklı görünecek.

Nail Polish Drying Spray ile ojelerinin kuruma hızına inanamayacaksın!

Yenilenen formülü ile Nail Polish Drying Spray , ojelerinin daha hızlı kurumasını sağlayarak bulaşma ve bozulmayı engelliyor. Baz katmandan üst katmana kadar tüm ojelerde kusursuz bitiş sağlayan Nail Polish Drying Spray ’in yağlı formülü sayesinde tırnak etlerini nemlendirecek ve kurumasını engelleyeceksin.

Tırnaklarının bakımını yaptığına göre şimdi sıra ojelerinde!

60 saniyede kuruyan Quick Dr ve kalın fırçası ile kolay uygulanan jel parlaklığındaki Jelly Look serisine eklenen trend 6’şar adet farklı oje rengi, koleksiyondaki yerlerini almaya hazır! Farklı renk alternatifleriyle nail art yaparak eğlenceli ve farklı kişiliğini tırnaklarına yansıtabilirsin!

