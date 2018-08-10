Fotoğraflarla ilgili gerekli yarışmacılık şartlarına uygun hareket edildiği taktirde, özellikle büyük ödülleri kazanmanız da mümkün olacaktır. Fotoğraf yarışmacılığı alanında son dönemde çok büyük kitlelere hitap edilmeye başlanması sayesinde, herkes tarafından ilgi gösterilen bir faaliyetler gerçekleştiriliyor

Fotoğrafçılıkla ilgili genel görüş tamamen aynı olmayabilir fakat artık bu alanda pek çok yarışma hükmünü kaybetmiş durumda. Özellikle gerekli işlemleri hiçbir zaman için yetkin kişilerin yapmaması ve amatörlerin jüri olarak belirlenmesi, bugüne kadar binlerce insanın yarışmacılıkla ilgili olumsuz görüşlere sahip olmasına yol açmıştır.

Fotoğraf Yarışmaları Adil Mi?

Özellikle 1990’lı yıllardaki yarışmaların kalitesinin günümüzde olmadığını söylemek mümkün olacaktır. Bunun en önemli sebebi tamamen arz talep dengesidir. Arzın yükseltilmesi ve talebin karşılanması için kalitenin düşürülmesi yoluna gidildi. Sanki her yıl yeni bir fotoğraf uzmanı yetişiyor gibi, gerekli teknik bilgilere sahip olmayan insanların fotoğraflarını inceleyen jüriler ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce sadece birkaç fotoğraf çekmesine ve adını bir anda duyurmasına bağlanan jürilik yapısı, inanılmaz fotoğrafların bir anda elenmesine yol açabiliyor. Adil olan yarışmaların olmadığını söylemek de haksızlık olacaktır. Yarışmalar özellikle amatörler için kendilerini test etme ve hangi durumlarla ve rakiplerle yarışacaklarını görme imkanı tanıyor.

Fotoğraf Yarışmalarının Kazananları

Kazananların fotoğraflarını incelediğinizde, jüriyle olan farkınızın ne olduğunu ve fotoğrafın neyini beğendiklerini düşünmeye başlıyorsunuz. Bu tarz durumların çok sık yaşanmış olması ve uluslararası fotoğrafçıların sürekli olarak mağdur edildiğiyle ilgili düşünceler, özellikle turnuvalarda yer almak isteyen insanların sayısının da azalmasına yol açıyor. Yarışma jürileri ile ilgili Türkiye’de olduğu gibi, yabancı jürilerde de aynı problemlerle sık sık karşılaşılıyor.

Fotoğraf çeken kişilerden çok daha az hatta yok denebilecek seviyede fotoğraf bilgisine sahip olmasına rağmen jüri koltuğunda yer alanlar bulunuyor. Doğal olarak bir analiz yapılması mümkün olmadığı gibi, fotoğraf yarışmacılığı yetenekli bireylerden ziyade popülist oynayanların kazandığı bir yapıya sahip oluyor. Sizin çekmiş olduğunuz fotoğrafın ince detayları olmasına ve herkes için farklı düşüncelere sahip olmasına rağmen, bazı fotoğrafçıların sadece bir görüş ortaya koyan fotoğrafları birinci seçilebiliyor.