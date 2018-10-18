Fuhşa zorlandığı iddia edilen Özbek kadınlar kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iddialara göre fuhşa zorlanan 3 Özbek asıllı kadın, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Kadınları alıkoydukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Fuhşa zorlandığı iddia edilen Özbek kadınlar kurtarıldı
18 Ekim 2018 Perşembe 16:39

Olay Hacı Halil Mahallesi'nde meydana geldi. 3 Özbek asıllı kadına zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese yaptıkları baskında evde zorla fuhuş yaptırıldıkları iddia edilen Şhreva Zebuniso, Madraimova Feruza, Zehenumova Akhmadova polis ekiplerince kurtarıldı. Özbek kadınlar, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra sınırdışı edilmek için yabancılar şubesine gönderildi. Kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen Mehmet Kepekçi, Yılmaz Fener, Zeki Yaralı 'fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fuhuş #özbek #kadın #zorla
Önceki Haber
'Mavi Kartlı' öğrenciler, üniversite harçlarını Türk Lirası ile ödemek istiyor
Sonraki Haber
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.