Fuhuşun şifresi: Kaçak çay, karpuz, temizlikçi...

Adana'da tuzaklarına düşündükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Çete liderlerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kaçmak isteyen kadınları ölümle tehdit ettikleri belirlendi.

POLİS, AİLE GİBİ OTELE GİRİŞ YAPTI

Fuhuş için, Adana'nın deniz kıyısında bulunan ilçesi Karataş'ı seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için para aldıklarını saptandı. Otel, motel ve camping kabinlerinde fuhuş yaptıran şüphelileri suç üstü yakalamak isteyen sivil polislerin, dikkat çekmemek için otele karı-koca rolünde girdiği belirtildi. Çevrede araştırma yapan karı-koca rolündeki polisler, eğlence tesislerine gelen erkeklere kadın ayarlandığını, bu kadınların '1-2-3-4-5' numaralı deniz manzaralı kabinlere götürülüp, fuhuşa zorlandığını gördü. Tüm bu detayları belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şafakla birlikte tespit edilen adreslere giren ekipler, odalara baskın yapıp şüphelileri yakaladı.

ŞİFRE: 'TEMİZLİKÇİ'

Operasyonun ardından polis şüphelilerin telefon dinlemelerinde yakalanmamak şifreli mesajlarla görüştüğünü ortaya çıkardı. Çete liderlerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.