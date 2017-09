Furkan'ın acılı annesi: Okul kıyafetlerini hazırladım ama çocuğum yok

BEŞİKTAŞ'ta 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları 64 güne girdi. 64 gündür sahilde kurulan çadırda yatıp kalkan ve çocuklarının bulunmasını bekleyen acılı Memduh Yıldırım ve eşi Kezban Yıldırım, çocuklarından bir haber bekliyor







Okulların açılması nedeniyle Furkan'ın okul kıyafetlerini ve kitaplarını çadırın önündeki masaya dizen anne Kezban Yıldırım, çocuğunun fotoğrafına sarılarak arama çalışmalarının sürmesini, Furkan'ın bulunmasını istiyor.



"64 GÜNDÜR BURADA BEKLİYORUZ AMA FURKAN'DAN BİR HABER YOK"



Furkan Yıldırım'ın babası Memduh Yıldırım, "Furkan 64 gündür aramızda yok. Yarın okullar açılacak. Furkan'ın kitapları, okul önlüğü her şeyi burada ama evladım yok.Bir an önce çocuğumun bulunmasını istiyorum. Özellikle sayın Cumhurbaşkanım bunu duysun. Bir baba olarak çok istirham ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan. 64 gündür burada çadırda bekliyoruz. 64 gündür aramalar yok gibi bir şey. Biz kendimiz de gözlemliyoruz. Göremiyoruz. Şu an aramalar yok. Biran önce aramaların başlamasını ve çocuğumu bulup bize getirmelerini istiyoruz. Yarın okullar açılacak. Çocuğumun kitapları burada ama çocuğum yok.15 Temmuzda Furkan kayboldu. O günden bu güne bir bulgu yok. Aynı noktada duruyoruz" dedi.



"BEN FURKAN'IN OKUL EŞYALARINI AKŞAMDAN HAZIRLADIM AMA FURKAN YOK "



Anne Kezban Yıldırım ise " Çocuğum kaybolalı 64 gün oldu. Biz burada bekliyoruz. Bir arama çalışması da görmüyoruz.Bu da bizi çok üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve İçişleri bakanımızdan yardım istiyoruz. Okullar açıldı. Ben çocuğumu okula gönderecektim. Her zaman olduğu gibi ben Furkan'ımın eşyalarını akşamdan hazırladım. Bizim için çok zor bir durum. Bir kedi, köpek kanala düşüyor onu çıkarıyorlar da benim çocuğum kaybolalı 64 gün oldu. Hala bir ize rastlanmadı. Bir an önce çocuğumun bulunmasını istiyorum. Yetkililer arama çalışmalarının devam ettiğini söylüyor ama aranıp aranmadığını bilmiyoruz.Görmüyoruz. Burada çadırda bekliyoruz. 64 gündür burada çadırdayız.Eve gidemiyoruz. Çocuğum bulunmadan eve gitmekte istemiyorum" diye konuştu.



FURKAN SALI GÜNÜ 18 YAŞINA GİRECEKTİ



Furkan'ın salı günü 18 yaşına gireceğini söyleyen acılı anne, "Furkan salı günü 18 yaşına girecekti. Bana doğum gününü bir hafta önceden hatırlatıyordu. Anne 'Doğum günüm yaklaşıyor biliyor musun' diye.Ama ben biliyordum. Çocuğumun doğum gününü hep hatırlıyordum. Biz çok zor durumdayız. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.



Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: