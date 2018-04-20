Futbol turnuvasının yıldızı bir kız oldu!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir ortaokulda sınıflar arasında düzenlenen futbol turnuvasının yıldızı, 100 erkek içerisindeki Nurten Acar oldu. Final maçında 1 gol atıp, 4 de asist yapan Acar, futbolcu olmak istediğini söyledi

Futbol turnuvasının yıldızı bir kız oldu!
20 Nisan 2018 Cuma 14:08

Silvan'da Atatürk Ortaokulu'nda her yıl düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasında bu yıl bir ilk yaşandı. Turnuvada, 100 erkek öğrenci arasındaki tek kız olan 6'ncı sınıf öğrencisi Nurten Acar, oynadığı futbolla kendisini izleyenleri hayran bıraktı. Erkeklerin arasında top koşturan Acar'ın takımı, final maçını 5-1 kazanarak şampiyon oldu. Nurten Acar, finalde 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

Turnuva boyunca 3 maçta 5 gol atıp, 8 asist yaparak takımına büyük katkı sağlayan Acar'a arkadaşları, 'Messi' lakabını taktı.

Nurten Acar, futbola 2 yaşında başladığını mahallede arkadaşlarıyla oynayarak kendisini geliştirdiğini, derslerini ise ihmal etmediğini söyledi. Nurten Acar, ayrıca hedefinin futbolcu olmak istediğini ve bunun için yardım beklediğini vurguladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #silvan #futbol turnuvası
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