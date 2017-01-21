Gamze Özçelik'in birlikte fotoğraf çektirdiği o asker de şehit oldu

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Fırat Kalkanı'na katılan askerleri ziyaret etmişti. Özçelik'in ziyaret sırasında fotoğraf çektirdiği bir asker de şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta bulunan Türk askerlerine DEAŞ bir saldırı düzenledi. Dün meydana gelen saldırıda 5 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden birinin de ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile fotoğraf çektiren bir asker olduğu öğrenildi. Gamze Özçelik, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan askerleri ziyaret etmiş ve buradaki askerlere destek olmuştu. Ziyaret sırasında askerlerle çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında da paylaşan Özçelik'in birlikte fotoğraf çektirdiği Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın da saldırıda şehit olduğu öğrenildi.



Şehit haberi sonrası Özçelik, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Özçelik şunları yazdı: "Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle... Şehit olan, gazi olan arkadaşların için ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. Yazıyorum şimdi sana 'iyi misin' diyorum; cevap alamıyorum. 'İyi misin' lütfen yazsana?... Dostum oldun sen benim. Hayri de seninle miydi? Söylesen ya! Hep düşünürdüm 'sen şehit olsan ne yaparım' diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayız' diyordun hep... Sizde ki nasıl bir vefa? İki günde iki gönüldaşımı kaybettim... Neden böyle oluyor söylesen ya? Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya? Allah'ım ailesine sabır ver... Allah'ım... Ahh..."