Garda randevu ölümle bitti! Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı!

Dün İstanbul Pendik'te yaşanan cinayetin acı ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı

Dün İstanbul Pendik'te gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda, lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken hayatını kaybetmiş, Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül ise yaralanmıştı. Olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.



Alınan bilgiye göre Helin Palandöken'le bir zamanlar sevgili olan ve daha sonra da ayrılan 22 yaşındaki Mustafa Yetgin, Palandöken'in arkadaşı Cemil Yıldız ile messenger üzerinden tartıştı.



Birbirlerini tehdit eden ikili, Güzelyalı Tren İstasyonu'nda buluşmak üzere randevulaştı. Cemil Yıldız buluşma yerine Helin Palandöken ve arkadaşı Deniz Morsümbül ile birlikte gitti. İki taraf arasında tartışma başladı.



Yetgin, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki pompalı tüfekle Yıldız'ı bacağından vurdu. Yaralanan Yıldız yere düşerken, Helin Palandöken ve Deniz Morsümbül araya girip Yetgin'e engel olmak istedi. Ancak Yetgin bunun üzerine genç kızı başından vurarak öldürdü. Morsümbül'ü ise yaraladı.



İntihara kalkıştı

Genç kız tweet atmış

Olay sonrası kaçan Yetgin, Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne girdi. Burada bileklerini keserek intihara kalkışan Yetgin, Mobil Okul Timleri tarafından yakalandı.Hayatını kaybeden Helin Palandöken'in 18 Eylül tarihinde bir tweet attığı ve tweetinde "Gizli bir platonik sapığım var sokağa çıkmaya korkuyorum" yazdığı öğrenildi.