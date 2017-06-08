Gazeteci Oğuz Güven hakkındaki "Başlık soruşturması tamamlandı. Savcı 10.5 yıla kadar hapis cezası istedi

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım nedeniyle 15 Mayıs'ta tutuklanan gazeteci Oğuz Güven hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede Güven hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçlamasıyla 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi

Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde atılan tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Oğuz Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçlamasıyla 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.





15 MAYIS'TA TUTUKLANDI







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nun "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğini iddia ettiği Oğuz Güven, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 15 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Mahkeme kararında, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde tweet atıldığı, Oğuz Güven'in tweetleri kontrol etmekten yasal olarak sorumluluğu bulunduğu, "Kamyon biçti" ibaresinin, haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok FETÖ hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumda algı oluşması için özellikle seçildiği öne sürülmüştü. Güven savunmasında, "Okumuş olduğunuz tweet'i ben atmadım. Bu tweet'e editörlerimden biri atmıştır. Ben internet sitesinin genel yayın yönetmeniyim. Zaten 55 saniye sonra müdahale ettim. Biz günde 200-300 tweet atıyoruz. Burada bir hata olmuş. 55 saniye sonra düzelttik. Haberimizin içinde böyle bir başlık ve deyim yoktur" demişti.

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