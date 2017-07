Gazeteci Okay Gönensin hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri Gazetecilik Seçici Kurul Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, Okay Gönensin 13 Temmuz 2017 Perşembe günü vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun, Okay Gönensin’in ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz, Okay Gönensin’i kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Okay Gönensin’i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Okay Gönensin’i hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.



Okay Gönensin’in Özgeçmişi



1950 yılında Sarıkamış’ta doğdu. Saint Joseph Lisesi’nden 1967 ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden de 1972 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1 Mart 1976 yılında Cumhuriyet Gazetesinde başladı. 9 Mayıs 1983 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü iken gazetenin baş yazarı Nadir Nadi ile birlikte iki ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl, Star ve Yeni Binyıl gazetesinde yazı işleri müdürü, yayın koordinatörü, genel yayın yönetmeni, köşe yazarı ve başyazar olarak görev yaptı. 2002 yılında Sabah Gazetesi’nden ayrılarak Vatan Gazetesi’ni kuran “Bağımsız Gazeteciler Grubu” arasında yer aldı. Bu gazetenin okur temsilciliğini üstlendi. Fransızcadan çeviriler yaptı. Son olarak “Bu da Geçer Ya Hû” diye bir kitap yayınladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri Gazetecilik Seçici Kurulu’nda ve Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu’nda yer aldı. Sürekli Basın Kartı taşıyan Okay Gönensin bir çocuk babasıydı.







