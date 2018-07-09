Gazeteciler de Cumhurbaşkanı'na bağlandı

Bugün Resmi Gazete’nin 30473 3. mükerer sayısında 703 sayılı KHK’ya göre Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatılarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı’na devredildi

Daha önce Başbakanlık'a bağlı olan ve gazetecilerin sarı basın kartı aldığı Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü de kapatılarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na devredildi. Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yer alan bölüm şöyle:

“Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredilmiş sayılır. Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olan tüm taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir.

Ayrıca Müdürlüğün taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklara Cumhurbaşkanlığı kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler ödeneklerin kullanımı ile tasfiyeye ilişkin işlemler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülecek.

Ayrıca müdürlükte istihdam edilen personel hakkında geçici 1'inci maddede düzenlenen personel geçişine ilişkin hükümler uygulanacak. Müdürlüğün kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle ortaya çıkan tereddütleri gidermek için bütçe, muhasebe, demirbaş ve diğer mali konularda Hazine ve Maliye Bakanlığı, personelin devrine ilişkin iş ve işlemlerde ise Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.”