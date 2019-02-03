Gazeteciler eşleriyle "Artık çekilmez oldun" yarışmasına katıldı

Kayseri'de, gazeteciler ile eşleri Erciyes Dağı'nda düzenlenen "Artık çekilmez oldun" yarışına katıldı

Gazeteciler eşleriyle "Artık çekilmez oldun" yarışmasına katıldı
03 Şubat 2019 Pazar 15:40

Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yarışlara, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin "Geleneksel Ödül Töreni" için 30 ilden Kayseri'ye gelen yaklaşık 40 gazeteci ve eşleri katıldı. Tekir Bölgesi'ndeki kızak alanında düzenlenen yarışmada erkekler, eşlerini kızakla yokuş yukarı çekti. Erkekler daha sonra hiç ara vermeden aşağı doğru eşiyle kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. 

Gazetecilerden bazıları yarışta zorlanırken, kimisi de yarışı yarıda bıraktı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada Nursima-Muhammet Akyürek çifti birinci, Zeynep-Servet Yılmaz çifti ikinci, Yasemin-Veysel Cıncık çifti ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren çiftlere Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya tarafından ödül olarak sucuk verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gazeteciler #artık çekilmez oldun #kayak #yarış
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