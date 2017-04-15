Gazi Mahallesi'nde durmayan araca polis ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Sultan gazi 'de polis in 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı polis ateş açarak durdurdu. Polisin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 22.00 sıralarında içinde 5 kişinin bulunduğu araçtan şüphelenen polis 'dur' ikazında bulundu. Ancak araç durmadı ve kaçmaya başladı. Polis de içinde 5 kişinin bulunduğu aracı kovalamaya başladı. Polis daha sonra aracı durdurmak için ateş açmaya başladı. Polisin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 5 kişiden 4'ü yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Altürk ve Demirhan Erkol'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralılar Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem'in ise tedavileri devam ediyor. Araçta bulunan Birkan Yüksel ise gözaltına alındı.Hastaneye gelen Altürk ve Erkol'un yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.