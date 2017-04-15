Gazi Mahallesi'nde durmayan aracın sürücüsü: Ehliyetim yoktu!

Gazi Mahallesi 'nde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araca polis in ateş etmesi üzerine iki genç öldü, ikisi de ağır yaralandı. Araçtan yara almadan kurtulan Demirhan Erkul, neler yaşandığını anlattı.



"TAMAM DURACAĞIM" DEYİP DURMAMIŞ



BİR ANDA GAZA BASTI

İstanbul Gazi Mahallesi'nde dün akşam polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araca ateş açılması üzerine iki genç öldü, ikisi de ağır yaralandı. Araçtan yara almadan kurtulan 17 yaşındaki B.K., ifadesinde, ormanda alkol aldıktan sonra araçla dönerken polis tarafından durdurulduklarını, aracı kullanan Demirhan Erkul'un aniden gaza basıp uzaklaşması üzerine polisin arkalarından ateş ettiğini anlattı. Aracı kullanan genç ise ehliyeti olmadığından paniklediğini, bu nedenle kaçtığını söyledi...Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre B.K., bu sabah Sultangazi Çocuk Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde şöyle dedi:"Saat 19.00'da arkadaşlarım Oğuzhan Erkul ve Ramazan Altürk ile birlikte Gazi mahallesi Mimar Sinan kent ormanına gitmiştik, alkol alacaktık. Ramazan ve Oğuzhan, ortak arkadaşımız olan Barış Kerem ve Demirhan Erkul'u çağırmışlardı. Beraber alkol aldıktan sonra 22.00 sıralarında Demirhan'ın kullandığı araca bindik. Demirhan'ın yanında ön koltukta ben, Oğuzhan arka sağ tarafta, Ramazan ortada, Barış ise solda oturuyorduk. Demirhan orman çıkışında polislerin olduğunu görünce birden yavaşladı. Biz kendisine, polislerin trafik polisi olmadığını, bir şey olmayacağını ve polisin yanında durmasını söyledik. Demirhan da 'tamam, duracağım' dedi.""Sağlı sollu dokuz on polis vardı. Yanlarına yaklaştığımızda polisler bize durmamız için el işareti yaptı. Polislerin aracın içerisini daha iyi görebilmesi için camı açtım. Yaklaşık beş on saniye içeriyi gördüler. Demirhan durmayarak, bir anda gaza yüklenerek; manevra yapıp kaçmaya çalıştı. O esnada aracın, kaldırımın üzerine çıkıp geri inmesi üzerine başımı eğdim ve sonrasında yirmi beş otuz el silah sesi duydum. Arka taraftan, Ramazan, 'vuruldular, çabuk hastaneye sür' dedi Demirhan'a. O esnada başımı hiç kaldırmadım. Toplum Tıp Merkezi'ne vardığımızda Oğuzhan ve Ramazan'ı içeriye aldılar, Barış'ı ise Gazi Hastanesi'ne gönderdiler."