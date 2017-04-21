Gaziantep'e şehit acısı

3.5 yıllık Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'nde yaşayan babası Şehmus ve annesi Ayşe Kayalı'ya verildi. Kayalı çifti, acı haberle gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan şehidin baba evi, acı haberi duyan yakınlarının akınına uğradı. 4'ü kız 6 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan şehidin babası Şehmus Kayalı, terör örgütü PKK'ya lanet okuyarak kalan tek erkek çocuğu 10 yaşındaki Mehmet'i de asker yapacağıı söyledi. Şehmus Kayalı, "Kahrolsun PKK" dedi.
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