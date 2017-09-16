Gaziantep'te feci kaza: 3 kişi öldü

Gaziantep'te, kağıt yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Gaziantep'te feci kaza: 3 kişi öldü

Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Nizip karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Nizip'ten Gaziantep yönüne gelen Bekir İnal yönetimindeki 27 BH 520 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mahmut Birlik yönetimindeki 27 N 1158 plakalı kağıt yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun içerisinden fırlayan sürücü Mahmut Birlik, devrilen kamyon kasasının altında kalarak, Bekir İnal ile arkadaşı Murat Çakır da hurdaya dönen hafif ticari araçta öldü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün eşi Emine Birlik ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazada yaşamlarını yitiren 3 kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #kaza #ölüm
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