Gaziosmanpaşa'da cinayet

Gaziosmanpaşa'da, bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa'da cinayet
22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:33

Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir börekçiye girip poğaça siparişi veren 30-35 yaşlarındaki bir erkek, dükkana gelen siyah şapkalı ve mavi kıyafetli şüpheli tarafından silahla tehdit edilerek kovalanmaya başlandı.

Dükkandan kaçan kişi, şüpheli tarafından caddedeki bir marketin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrasında kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, delil toplamak için güvenlik önlemi alarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polisin kimliğini belirlemeye çalıştığı ölen kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: AA
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