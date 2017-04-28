Gece kulübünü kalaşnikofla taradılar

Ankara'da bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.



Olay Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 00.30 civarında kimliği belirlenemeyen iki kişi uzun namlulu silahlarla bir gece kulübüne ateş etmeye başladı.



Gece kulübünün önüne bir araçla gelen iki kişi, 2 dakika boyunca gece kulübünü kalaşnikofla ve tabancalarla taradı. Daha sonra bu iki kişi, plakası belirlenemeyen araçla olay yerinden kaçtı.



Olaya şahit olanlar durumu hemen polise haber verdi. Şans eseri olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Ancak gece kulübünde maddi hasar meydana geldi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini almaya başladı. Ekipler, saldırıya ilişkin delil toplamaya ve güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Karanlıkta otomobille izlerini kaybettiren şahıslar, daha sonra da aracı Tunus Caddesi üzerine bıraktı ve yaya olarak buradan uzaklaştı.



Polis zanlıları yakalamak için harekete geçti.