Geçen sene 8 Mart'a boşandı, bu sene öldürüldü

Dünya Kadınlar Günü yine bir kadın cinayeti haberi geldi. Antalya'da bir kadın, geçen yıl 8 Mart'ta boşandı eski kocası tarafından öldürüldü

Olay Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dün akşam meydana geldi. 42 yaşındaki Aynur Özallı, işyerinden çıkarak kızını oturduğu apartmana geldi. Ancak Özallı'yı geçen sene 8 Mart'ta şiddet gördüğü için boşandığı kocası Cuma A., karşıladı. Cuma A. boşandıktan tam bir yıl sonra eşine pompalı tüfekle saldırdı.Talihsiz kadın aldığı kurşun darbeleri ile kanlar içinde yere yığıldı. Cuma A. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.Olayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özallı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olay yerinden kaçan Cuma A., ise daha sonra gidip polis merkezine teslim oldu.Özallı'nın eşinden çok defa şiddet gördüğü hatta eşinin kendisini bıçakladığı bu yüzden de geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü boşandığı öğrenildi.