Gecenin bir yarısı eşini uyandırdı, 2.5 saat boyunca işkence yaptı!

Gaziantep'de bir koca eşine dehşeti yaşattı. Eşini gece uyandıran koca, 2.5 saat boyunca işkence yaptıktan sonra eşini bıçakladı. Daha büyük bıçak almak için mutfağa giden kocadan, eşi kaçarak kurtuldu

Korkunç olay Gaziantep'in Güneş mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 yaşındaki Neslihan K. ile 16 yıllık eşi 38 yaşındaki İlhan K. tartıştı. Tartışma sonrası Neslihan K., dört çocuğunun uyuduğu odaya giderek orada yattı.



Gece karısının yanına gelen İlhan K., onu uyandırarak öteki odaya çağırdı. Karısının ağzını çorapla kapatan adam, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralamaya başladı. 2.5 saat süren işkence sonrası eşinin boğazını kesmek isteyen koca, mutfağa gidince, yaralı kadın kanlar içinde üst katta bulunan kız kardeşinin evine koştu.



Ablasının kanlar içinde gören kardeş durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bıçakla baldızının evine giden koca, kapının açılması için bir süre kapıyı çaldı.



Daha sonra İlhan K., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. İlhan K., sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mağdur kadın ise hastaneye kaldırılarak, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Zavallı kadın 6 gündür yaşam savaşı veriyor.



İlhan K.'nın 4 yıldır işsiz olduğu ve kayınbabası ve kardeşlerinin desteği ile geçindiği öğrenildi. Neslihan K. ve İlhan K. çiftinin 16 yıldır evli olduğu, talihsiz kadının 4 yıldır eşinden şiddet gördüğü, ancak 4 çocuğu için yaşadıklarına sessiz kaldığı öğrenildi.