Geçim zorluğu yüzünden 233 kişi intihar etti!

Yaşamına son veren Devrim’in ardından gözler, ‘geçim zorluğu nedeniyle’ yaşanan intiharlara çevrildi. Geçen yıl 233’ü ‘geçim zorluğu’ nedeniyle olmak üzere toplam 3 bin 69 kişi intihar etti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde İsmail Devrim adlı yurttaşın girdiği “ekonomik” bunalım sonucu yaşamına son vermesinin ardından bir rapor hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, geçen yıl “maddi sıkıntılar” nedeniyle 233 kişinin yaşamına son verdiğini bildirdi.

İsmail Devrim’in, “Çocuğuma okul pantolonu alamıyorsam yaşamanın bir anlamı yok” demesinin ve intihar etmesinin ardından dikkatler yeniden “ekonomik nedenlerden dolayı” yaşanan bunalıma çevrildi. Devrim’in intiharı gündemdeki yerini korurken, CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, geçen yılın intihar istatistiklerine ilişkin bir rapor yayımladı. Resmi verilere göre 2017 yılında tam 3 bin 69 yurttaşın yaşamını sonlandırdığını ortaya koyan raporda, bu intiharların 233’ünün sebebinin, “geçim zorluğu” olduğu vurgulandı.

İstanbul, İzmir ve Bursa başta

Geçim zorluğu nedeniyle intihar ile gerçekleşen ölümlerde ilk üç sırayı 34 ölüm ile İstanbul, 20 ölüm ile İzmir ve 14 ölüm ile Bursa aldı. Ankara’da 13 kişi, Antalya’da 12 kişi, Mersin’de 9 kişi, Konya’da 8 kişi, Antep ve Adana’da ise 7’şer kişi bu nedenle yaşamlarını sonlandırdı.

‘15 yılda 44 bin intihar’

Geçen yıl ‘canına kıyan’ yurttaşların 2 bin 368’inin erkek, 701’inin ise kadın olduğunu ifade eden İlgezdi, raporunda, “Son 15 yılda ölümle sonuçlanan toplam intihar sayısı 44 bin 277’ye ulaştı” dedi.

2017 yılı intihar sebeplerinin detaylı olarak incelendiğinde ‘sebebi bilinmeyen’ intiharlar sayısının bin 248 olduğuna dikkat çeken İlgezdi raporunda, “Bu nedenle ‘geçim zorluğu sebebiyle intihar’ başlığı altında açıklanan 233 ölümün, buzdağının sadece görünen yüzü olduğu, bu nedenden intihar edenlerin sayısının daha fazla olduğu değerlendiriliyor” ifadelerine yer verdi.

Yurttaşların intiharlarının nedenlerine göre incelendiği raporda ayrıca 653 kişinin “hastalık” 128 kişinin “aile geçimsizliği” 86 kişinin “istediği kişi ile evlenememe” altı kişinin “ticari başarısızlık” üç kişinin “öğrenim başarısızlığı” nedeniyle yaşamına son verdiği belirtildi. 712 intihar ise “bu nedenlerin dışında” gerçekleşti.

İntiharların yaş gruplarına göre de incelendiği raporda, 64 kişinin henüz 15 yaşının altındayken ‘canına kıydığı’ ortaya koyuldu. 15-19 yaş arasında 332 kişi, 20-24 yaş arasında 364 kişi, 25-29 yaş arasında 330 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koyan rapor, gençlerin intihar oranlarının yaygınlığına dikkat çekti.

‘Kriz var, hem de öldürüyor!’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Son olayda da gördük ki kişilerin canlarını hiçe sayarak hayatlarını sonlandırmayı düşünecek aşamaya gelmeleri, sorunların içinden çıkılamaz boyutlara ulaştığının bir göstergesidir. Yani ülkede kriz yok diyenlerin, bir kriz olduğunu ve üstelik halkımızı çok da derinden etkilediğini hatta can almaya başladığını da görmeleri gerekiyor. İntiharın önlenmesi öncelik verilmesi gereken bir konu.”

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İzmit’te 15 kişi gözaltına alındı



İzmit’te intihar eden İsmail Devrim için bir araya gelen ve basın açıklaması yapmak isteyen yurttaşlara polis saldırdı, ‘Parasız eğitim haktır’ yazılı pankart açan; 4’ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Emniyet’e götürüldü. (Birgün)