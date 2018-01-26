Gelin-görümce bütün paraları alıp kayıplara karıştı!

İstanbul'da gelin ve görümce bir olup kayıplara karıştı. İkiliden geriye ise bu not kaldı

İstanbul'da 21 yaşındaki Buse Şule Faris ve 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş, geriye bir not bırakarak kayıplara karıştı.



Olay annenin kızını telefonla arayıp ulaşamaması ile ortaya çıktı. Kızının evine giden anne, "Anne biz gidiyoruz. Bizi aramayın. Peşimize düşmeyin..." notuyla karşılaştı.



Anne bunun üzerine polise giderek kayıp ihbarından bulundu. İki kadının da bebek yaşta iki çocuğu olduğu ve çocukları geride bıraktığı öğrenildi. Kadınlar giderken, evdeki bütün para, altın ve eşlerinin kredi kartlarını da yanına aldı.



Hem eşi hem de kız kardeşi kayıplara karışan Ahmet Faris ise şaşkın. Eşiyle bir probleminin olmadığını belirten Faris, iki kadının kaçmasını ise kardeşine bağladı. Faris, kardeşinin bazı sıkıntıları olduğunu söyledi.



Kayıp kadınların telefonlarının sürekli kapalı olduğu ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı öğrenildi. Öte yandan kadınların eşleri de iki kadının giderken yanlarına aldığı kredi kartlarını iptal ettirdi.