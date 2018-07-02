Gelin saçı, kuaför damattan

Samsun'da kadın kuaförü Hasan Keskin, nişanlısı Mervenur Şahin'in gelin saçını, düğün öncesi kendisi yaptı

İlkadım ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan Hasan Keskin (28), kendisine ait işyerine, düğün öncesi, nişanlısı anestezi teknikeri Mervenur Örnek (21) ile birlikte geldi. Keskin, nişanlısının istediği gelin saçını özenle yaptı. Ardından damatlığını giyip, kendisi hazırlandı.

10 yıllık kuaför olan Hasan Keskin, "Kendim kuaförken başka bir kuaför aramak istemedim. Mervenur da gelin saçını benim yapmamı istedi. Modelini o seçti, ben de yaptım. Güzel bir duygu. Heyecanlandım biraz. Hatta 'Acaba yaptığım saçı bozdurur mu?' diye bile düşündüm" dedi.

Mervenur Örnek ise "Her genç kızın hayali gelin olmak, gelinlik giymek. Gelin saçı da çok önemli. Saç modeline karar verdik. Çok güzel bir şekilde saçımı yaptı. Tam istediğim gibi oldu" diye konuştu.

Hazırlıklar sonrasında düzenlenen düğünle genç çift dünya evine girdi.