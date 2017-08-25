Gelinleri dolandırdı, şimdi sokakta yatıyorlar!

Antalya'da 7 çocukları bulunan 65 yaşındaki Yaşar Korkulu ve aynı yaştaki Rabia Erçetin çifti, gelini H.K. tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü. Yüzde 83 engelli olan Korkulu ile Erçetin, parklarda yaşam mücadelesi veriyor

Kepez İlçesi'nde çöpten topladığı geri dönüşüm ürünlerini satarak geçimini sağlayan üç erkek, dört kız çocuğu bulunan Yaşar Korkulu, işitme kaybı, solunum sistemi rahatsızlığı ve ayaklarındaki ağrılar nedeniyle yüzde 83 oranında engelli raporu aldı. Eşiyle bazı sorunlar da yaşayan Yaşar Korkulu, Rabia Erçetin'den boşandı. Çift boşandıktan kısa süre sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Çöplerden topladıkları atıkları Yeni Emek Mahallesi 2571 Sokak'taki evlerinin bahçesine getirip biriktiren Korkulu, komşularının atıklarından rahatsız olup şikayetçi olması üzerine evi satmak zorunda kaldı. Korkulu 15 gün önce yaklaşık 62 bin TL'ye evini satıp, parayı da iddiaya göre saklaması için gelini H.K.'ye verdi.



GELİN, GİZLİCE EV SATIN ALDI İDDİASI



Geçici süreliğine çocuklarından birinin yanına yerleşen Korkulu ve Erçetin çifti, gelinlerinden parayı istediklerinde şoke oldu. İddiaya göre gelinleri 45 yaşındaki H.K., emanet verilen parayla giriş kat bir ev satın alıp tapusunu da üzerine yaptırdı. Hem evsiz hem de parasız sokakta kalan çift, 10 gündür Sakarya Bulvarı üzerindeki bir parkta yaşam mücadelesi veriyor.



ENGELLİ MAAŞI ANCAK İLAÇLARINA YETİYOR



Yere serdikleri bir sünger yatakta uyuyan ve çevredeki hayırseverlerin getirdiklerini yiyen çift, bakımsızlıktan zor günler geçiriyor. Korkulu'nun 3 ayda bir aldığı 1000 TL'lik engelli maaşının yarısı da ilaç masrafına kesiliyor. Sokakta kaldığı için hastalığının iyice ilerlediğini söyleyen Korkulu, “Yüzde 83 engelliyim. Çalışamıyorum. Gecekondu evimi satıp 62 bin TL'yi gelinime verdim. Gelinim gidip bizden habersiz ev alıp tapusunu da üzerine yapmış. Bizi evde istemediler sokakta kaldık. Karakola gidip şikayetçi oldum ama çare bulamadım. Günlerdir sokaklarda parklarda kalıyoruz. Bir baba 10 evlada bakar ama 10 evlat bir babaya bakamaz" dedi.



Yaşadığı durumu kabullenemediğini belirten Yaşar Korkulu, kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.