Gemide patlama: 2 işçi öldü

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgi notunda Tuzla Tersanesi'de bir gemide yakıt boşaltımı esnasında patlama meydana geldiği, patlama sonucu oluşan yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile paylaşılan bilgi notunda 2 işçinin öldüğü belirtildi. Bilgi notunda, "28 Ocak 2019 günü 14.45 civarında Tuzla Tersanesi'nde Hong Kong bandıralı Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı yapıldığı esnada patlama meydana geldiğinin öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, alınan ilk bilgilere göre adı geçen gemide çalışan Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü adlı iki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, patlama sebebiyle vücutlarında çeşitli derecelerde yanık oluşan 10 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu" ifade edildi. Olaydan sonra Başsavcılık tarafından derhal harekete geçildiği belirtilen bilgi notunda, kolluk ekibine olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, sorumluların tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması talimatı verildiği belirtildi.

Cenazeleri kaldırıldı

Yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cenazeler buradan Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Haberi alan cenaze yakınları geldikleri tersane önünde gözyaşı döktü.

Patlamada ölen Muhammed 1 yıl önce evlenmiş

Patlamada yaşamını yitiren Muhammed Ali Yılmaz'ın (25) bir yıl önce evlendiği öğrenildi. Tuzla tersanesinde saat 14.45 sıralarında Hong Hong bandıralı LR2 Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden işçi Muhammet Ali Yılmaz'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. Olay sonrasında otopsi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne cansız bedeni kaldırılan Muhammed Ali Yılmaz'ın bir yıl önce evlendiği öğrenildi. Bir yıllık işçi olduğu belirtilen Muhammed Ali Yılmaz, bugün yapılacak otopsi sonrasında Dilovası ilçesinde toprağa verilecek.