Genç hemşire kaza kurbanı oldu!

Antalya'nın Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde görevli hemşire 23 yaşındaki Gizem Kaşlı, Serik İlçesi'nde otomobiliyle kamyona çarması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti

Serik'te oturan hemşire Gizem Kaşlı, Kadriye Mahallesi'nde bir otelde çalışan bir yıllık eşi Tayfun Kaşlı'yı Kadriye Kavşağı'nda bıraktıktan sonra AÜ Hastanesi'ne gitmek için 07 YSC 44 plakalı otomobiliyle yola devam etti. Gizem Kaşlı'nın kullandığı otomobil, Kır mevkiine geldiğinde saat 07.30 sıralarında karşı yönden gelen Hüseyin Coşkun yönetimindeki 07 FSJ 79 plakalı kamyonla çarpıştı. Ağır yaralanan Kaşlı, ambulansla Özel Aspendos Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne darbe alan ve iç organları zarar gören Kaşlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaşlı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yara almadan kurtulan kamyon şoförü Hüseyin Coşkun ise gözaltına alındı.



Coşkun, polise verdiği ifadede Gizem Kaşlı'nın şerit ihlali yaptığını, kazanın da bundan dolayı meydana geldiğini iddia etti.