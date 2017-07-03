Genç iş adamının katil zanlısı yakalandı!

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde, Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aydar'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan A.K. (23), Konya'da yol denetiminde yakalandı. Simav'a getirilen A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı

Yemek fabrikası sahibi, evli bir çocuk babası 36 yaşındaki Fatih Aydar, geçen perşembe günü saat 23.30 sıralarında, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına geldi. Bir süre sonra 43 EK 532 plakalı hafif ticari araçla gelen A.K.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi de çay ocağına oturdu. A.K. ve beraberindekiler, bir arkadaşıyla oturan Aydar'ın yanına giderek iddiaya göre, "Sen beni tanıyor musun? Ben Niğdeli" dedi. Tanımadığını söyleyen, kendisine bıçak çeken A.K. ile beraberindekilerden sakin olmalarını isteyen Aydar, bıçaklandı. Aydar göğsüne gelen bıçak darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı. A.K. geldikleri araçla 2 arkadaşıyla birlikte kaçtı. Ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydar yaşamını yitirdi. A.K.'ye ait Çaldır Mahallesi'ndeki hurda deposu bazı kişilerce yakıldı. Aydar ise Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



YOL DENETİMİNDE YAKALANDI

Polis, cinayet şüphelisi A.K. ile beraberindekilerin yakalanması için çalışma başlattı. Geçen cumartesi günü Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yol denetimi yapan polis, aranan A.K.'yi yakaladı. Kent getirilen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam sıkı güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili A.K.'nin yanında olan iki kişinin arandığı belirtildi.