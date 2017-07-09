Genç kız, av tüfeğiyle intihar etti

Olay, ilçeye bağlı Çamlıca Köyü'nde meydana geldi. Yakınları ile otururken babasına ait tüfeğini alan Şükran Tunç, bir el havaya ateş etti. Bunun üzerine yakınları Tunç'un elinden tüfeği almaya çalıştı. Genç kız sırada iddiaya göre, bu kez tüfeği başına doğrultup tetiği çekti. Şükran Tunç kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Şükran Tunç'un öldüğü tespit edildi.Kaynak: DHA
Tunç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.