Genç kız, av tüfeğiyle intihar etti

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde 17 yaşındaki Şükran Tunç, iddiaya göre av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti

Genç kız, av tüfeğiyle intihar etti
Olay, ilçeye bağlı Çamlıca Köyü'nde meydana geldi. Yakınları ile otururken babasına ait tüfeğini alan Şükran Tunç, bir el havaya ateş etti. Bunun üzerine yakınları Tunç'un elinden tüfeği almaya çalıştı. Genç kız sırada iddiaya göre, bu kez tüfeği başına doğrultup tetiği çekti. Şükran Tunç kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Şükran Tunç'un öldüğü tespit edildi.

Tunç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA
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