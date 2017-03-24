Genç kız çığlık attı, tacizci yakalandı

Adana 'da, Suriyeli 21 yaşındaki Ahmet E., iddiaya göre okul çıkışı yolda yürüyen liseli kıza elle sarkıntılıkta bulundu. Kızın çığlık atması üzerine kaçan Ahmet E., polis tarafından yakalandı.

Olay dün Bahçelievleri Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Ahmet E., iddiaya göre okuldan çıkıp evine doğru yürüyen lise öğrencisi kıza arkasından yaklaşıp, sözle ve elle sarkıntılıkta bulundu. Ahmet E., genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı ile harekete geçip çevreyi kuşatan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet E.'nin, ifadesinde, elinin tesadüfen çarptığını söyleyip, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardandan 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla savcılığa sevk edildi.